Депутат ПАСЕ удивился введенным против него российским санкциям

Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр выразил недоумение по поводу решения Москвы ввести против него санкции, сообщает РИА «Новости».

«Это решение вызывает удивление, потому что сегодня напряженность в первую очередь касается России и Евросоюза, а Совет Европы не связан с этими санкционными мерами. Совет Европы не принимал никаких санкций в отношении России», — сказал Мэр.

По его словам, санкции никак не повлияют на его депутатский мандат.

Также парламентарий подчеркнул, что продолжит «предлагать вести дискуссии с Россией».

Ранее Евросоюз заявил, что оставляет за собой право предпринять ответные меры после объявления Россией о введении санкций.

30 апреля в МИД России сообщили, что вводятся ограничения на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.