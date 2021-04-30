Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Захарова ответила на слова спикера Европарламента об угрозе со стороны России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова спикера Европарламента Давида Сассоли, которому запретили въезд в Россию. Комментарий опубликован на ее странице в Facebook.

Захарова обратила внимание на заявление европейского чиновника о том, что «угрозы не заставят Европарламент молчать».

«1) Нас тоже. 2) А мы разве угрожали?» — написала Захарова в ответ.

Ранее Сассоли, включенный в российские санкционные списки, сообщил, что «это не остановит его от защиты прав человека».

30 апреля в МИД России сообщили о введении ограничений на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.

В свою очередь, Евросоюз заявил, что оставляет за собой право предпринять ответные меры после объявления Россией о введении санкций.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.