Американский дипломат объяснил слова Байдена о Путине

Президент США Джо Байден «брякнул, не подумав», когда утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, пишет ТАСС.

«Я действительно полагаю, что описание Путина как убийцы было тем, что президент Байден просто брякнул, не подумав. И, откровенно говоря, слова были вложены ему в уста журналистом, который брал у него интервью», — сказал Бигэн.

Дипломат выразил убеждение, что советники Байдена не призывали его специально делать такие заявления.

17 марта в интервью ABC News американский глава Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент России ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.