Госдеп осудил высылку европейских дипломатов из России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен осудил высылку европейских дипломатов из России, но заявил также, что США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, передает ТАСС.

«Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства», — написал он в своем Twitter.

Ранее 30 апреля в МИД России сообщили о введении ограничений на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.

Под ограничения со стороны Москвы попали Ивар Аболиньш (председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ), Марис Балтиньш (директор Центра государственного языка Латвийской Республики), Жак Мэр (член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы) и Йорг Раупах (руководитель прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия).

Ранее правительство ФРГ назвало российские санкции необоснованными.