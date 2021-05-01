Пушков оценил реакцию Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал бездействие президента Украины Владимира Зеленского после прошедшего в Киеве «Марша вышиванок» в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Офис президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 30 апреля, осудил прошедший в среду, 28 апреля, марш ультраправых радикалов в Киеве. С осуждением акции также выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране «запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов».

«Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу, реабилитировать преступников из УПА (организация запрещена в России)-УНСО (организация запрещена в России)* — и при этом осуждать марш в честь дивизии СС «Галичина». Это же явления одного ряда», — отметил Пушков.

По мнению сенатора, украинский лидер стремится угодить аудитории своей страны и зарубежным элитам.

«Вот, мол, смотрите вы там, в Израиле, Германии, Австрии, Лондоне — мы осуждаем. На деле это цирк. Но он подтверждает, что у Зеленского как не было принципов, так и нет. Одно мельтешение в попытке всем угодить», — подытожил Пушков.

28 апреля в центре Киева украинские националисты провели «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.

До этого окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии нацистской.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

* Запрещенная в России экстремистская организация