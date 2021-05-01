Киргизия и Таджикистан договорились о комиссии по ревизии военной техники

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры, во время которых договорились создать комиссию, которая будет заниматься ревизией военной техники на границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.

«В ходе телефонного разговора главы Киргизстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон», — говорится в сообщении.

Лидеры также подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и предложил ему гуманитарную помощь в связи с обострением ситуации на границе с Таджикистаном.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.