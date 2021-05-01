В МИДе заявили о спланированной кампании Запада по сдерживанию РФ

Западные страны реализуют заранее спланированную информационно-политическую кампанию, чтобы сдерживать Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

По ее словам, «на протяжении многих лет РФ предлагала партнерам из ЕС возникающие вопросы, проблемы решать имеющимися дипломатическими способами».

Захарова подчеркнула, что на Западе с каждым годом усиливается стремление придавать проблемам, как надуманным, так и существующим, публичное освещение.

«Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС», — сказала Захарова.

Ранее главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента заявили, что Евросоюз оставляет за собой право ответить на санкции, введенные Россией.

30 апреля в МИД России сообщили о введении ограничений на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.