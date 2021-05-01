В МИДе выразили готовность содействовать разрешению конфликта Душанбе и Бишкека

Россия готова содействовать разрешению конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Россия приветствует решение Киргизии и Таджикистана создать совместную рабочую группу, которая будет заниматься информационной работой с населением и мониторингом ситуации.

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры, во время которых договорились создать комиссию, которая будет заниматься ревизией военной техники на границе.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.