Посольство Италии назвало сроки выдачи виз для россиян

С мая посольство Италии начнет обновлять визы россиянам, срок действия туристических виз которых истек после 1 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство Италии в РФ.

«С 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы, срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы», — говорится в сообщении.

Срок действия новых виз будет начинаться с 1 июня 2021 года. Срок выдачи виз будет достигать десяти дней в связи с действующими ограничениями, введенными из-за коронавируса.

20 апреля стало известно, что Италия возобновит прием туристов из России летом текущего года.

В настоящее время из 20 итальянских областей только три остаются в «красной» зоне, то есть зоне повышенного риска. Всего с начала пандемии коронавируса число зараженных в Италии достигло 3,87 млн человек, из которых почти 117 тыс. — с летальных исходом. Вылечились от инфекции 3,25 млн человек.