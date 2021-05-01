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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова обвинила США в подрыве консульской деятельности в России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США сами подрывают свою консульскую работу в РФ. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу »Sputnik на русском».

По ее словам, это происходит последние несколько лет.

«Сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Москва не заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников.

При этом она назвала архаичной систему выдачи американских виз из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания.

Также Захарова подчеркнула, что Россия продолжает выдавать американцам визы в срок от семи до десяти дней, хотя Вашингтон выслал сотрудников российского посольства.

Ранее в посольстве США в России сообщили, что начиная с 12 мая американское диппредставительство в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан Соединенных Штатов и очень ограниченное количество иммигрантских виз. Также будет прекращена обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок.

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