МИД: Россия готова содействовать урегулированию на границе Киргизии и Таджикистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главами МИД Киргизии и Таджикистана Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухриддином ситуацию на границе, говорится в сообщении МИД РФ.

В сообщении говорится, что Москва готова и далее оказывать содействие для урегулирования ситуации.

В ведомстве уточнили, что Россия приветствует достигнутые сторонами договоренности по урегулированию конфликта.

Ранее Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.