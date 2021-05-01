Глава МИД Франции осудил санкции России против Евросоюза

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал принятые Россией санкции в отношении нескольких чиновников ЕС. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против ряда европейских чиновников, в том числе против евродепутата Жака Мэра. Выражаю им свою солидарность. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности», — написал он.

Ранее Россия ввела ограничения на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС. Под санкции в том числе попал член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.