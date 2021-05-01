Иран сообщил о смягчении санкций из-за ядерной программы

Глава МИД Ирана заявил, что участники переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана, но исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости.

«Произошло соглашение об исключении имен многих людей, физических лиц и организаций из санкционных списков, но есть и другие, которые все еще по различным причинам находятся в этих списках. Наши переговоры по этой части работы все еще продолжаются», — сказал Аракчи.

Ранее Associated Press сообщал, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью снять ряд из наиболее жестких санкций, введенных в отношении Ирана. Собеседники агентства отказались уточнять, какие именно санкции могут быть отменены. При этом они заявили, что речь может идти о мерах, которые связаны с ядерной сделкой, с разработкой ракет, а также с соблюдением прав человека.