Камала Харрис возглавит Национальный космический совет США

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис станет главой Национального космического совета страны. Об этом следует из ее заявления на странице в Twitter.

«Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом», — написала Харрис.

Новый глава космического агентства НАСА Билл Нельсон поприветствовал назначение Харрис. По его словам, вице-президент является идеальным человеком для руководства космической политикой федерального правительства.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа возобновила работу Национального космического совета, который возглавил занимавший ранее должность вице-президента Майк Пенс.

Ранее президент США Джо Байден назначил Харрис переговорщиком по проблеме нелегалов в Штатах. По словам чиновника администрации Байдена, пожелавшего остаться анонимным, важным фактором при выборе Харрис стал ее опыт работы генпрокурором Калифорнии.

Кроме того, американский лидер назначил Дэвида Норквиста и.о. главы Пентагона.