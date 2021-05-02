В МИД КНДР пообещали ответить на политику США по отношению к Пхеньяну

В КНДР уверены, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена настроена на продолжение враждебной политики в отношении Пхеньяна. В результате северокорейская сторона готовится к принятию ответных мер, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, которое приводит комментарий директора департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гына.

«Недопустимо, чтобы лидер США в своем первом политическом выступлении именно так разъяснил свою позицию КНДР. Его заявление четко отражает намерение продолжать проводить враждебную политику в отношении КНДР, как это делали США более полувека», — уточнил он.

По словам Гына, с пониманием курса США, КНДР будет принимать ответные меры. В Пхеньяне допускают, что со временем Вашингтон будет в достаточно тяжелой ситуации.

Ранее Байден в своем выступлении перед членами обеих палат американского Конгресса подчеркнул, что Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, связанным с ядерными программами КНДР и Ирана.

Кроме того, сообщалось, что Пентагон потратит $18 млрд на разработку перехватчиков ракет из КНДР.