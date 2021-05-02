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Новости политики

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Мария Захарова Мария Захарова

Захарова ответила главе МИД Британии словами святого Антония

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, процитировав святого Антония. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», — сказала Захарова.

Она также заявила, что Москву в распространении пропаганды обвиняют те, кто сам ей активно занимаются.

«Впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовали Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну», — отметила она.

Так Захарова высказалась насчет слова главы британского МИД о том, что Россия и Китай своими действиями в медийном пространстве «пытаются сеять недоверие» к странам Запада, например, распространяя дезинформацию о вакцинах от коронавируса и о вмешательстве в выборы. Рааб заявил, что страны Группы (G7) рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов реагирования для противодействия «российской пропаганде и дезинформации», например, распространяя дезинформацию о вакцинах от коронавируса и о вмешательстве в выборы.

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