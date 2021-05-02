В Азербайджане рассказали о демаркации границы с Россией

Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил, что Баку рассчитывает в летние месяцы повысить активность работы с Москвой по вопросу демаркации азербайджано-российской границы.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что процесс демаркации границы между странами продолжается. По его словам, в 2020 году из-за пандемии коронавируса некоторые мероприятия пришлось отложить.

«Надеемся, что в этом году, в летние месяцы в этом направлении мы повысим активность», — сказал Халафов.

Ранее стало известно, что пограничные посты на границе Армении и Азербайджана размещают на основе военных карт СССР 1975-1976 годов.

До этого представители Азербайджана и России заявили, что на границе между государствами больше нет спорных вопросов. Соглашения по пограничным вопросам были ратифицированы парламентами двух стран.

3 октября 2010 года Россия и Азербайджан заключили договор о границах. Он начал действовать в день обмена ратификационными грамотами — 18 июля 2011 года. Протяженность сухопутной межгосударственной границы между двумя странами составляет 284 км.