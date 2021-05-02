Журналист шведской газеты Proletaren подверг критике чиновников страны за помощь военным НАТО в продвижении к границам России.

По мнению автора материала, договор, который был принят в 2016 году между Североатлантическим альянсом и Швецией, является позором. Благодаря соглашению военные НАТО и США могут использовать территории Швеции для выполнения боевых операций. Журналист отметил, что за последние пять лет позиция Стокгольма не изменилась.

«Позор, что политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией», — написал он.

Автор статьи также выразил беспокойство насчет того, что Соединенные Штаты стремятся «взять Россию в кольцо». НАТО позволяет расширять свои позиции на восток проведение регулярных учений с партнерами и союзниками альянса в Европе Журналист указал, что с каждым разом он продвигается «все ближе к России». Он также подчеркнул, что настоящие агрессоры — США и НАТО.

Ранее марте в НАТО назвали Россию угрозой.

До этого бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий войны между Россией и Североатлантическим альянсом за Калининград.