Блинкен обсудил с премьером Чехии отношения республики с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил отношения России и Чехии с премьером республики Андреем Бабишем. Об этом сообщает ТАСС.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен поддержал решение чешских властей исключить российскую госкорпорацию Росатом из участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Он также поддержал решение «существенно сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и НАТО».

Взрывы на складах №16 и №12 во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года соответственно. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы компанией Imex Group. Полиция расследует взрыв как преднамеренное создание угрозы.

Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетицы. Полностью ликвидация последствий ЧП закончилась только в октябре прошлого года. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов чешских крон.