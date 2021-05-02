США готовы к переговорам с КНДР ради денуклеаризации полуострова

США готовы дипломатическим переговорам с КНДР для достижения денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Наша политика в отношении Северной Кореи нацелена не на враждебность, а на решения. Ее главной целью является полная денуклеаризация Корейского полуострова, и мы готовы к дипломатическому взаимодействию для достижения этой цели», — заявил Салливан.

Он добавил, что США верят в «выверенный, практичный и взвешенный подход», который может обеспечить продвижение в вопросе ядерных программ КНДР и Ирана.

Ранее США, Южная Корея и Япония заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова. До этого сообщалось, что неизвестно, какую именно позицию по Северной Корее займет новый президент США Джозеф Байден. Его предшественник Дональд Трамп обещал добиться денуклеаризации Корейского полуострова и даже провел несколько личных встреч с лидером Ким Чен Ыном для реализации этого плана. Но под конец его президентского срока диалог между Вашингтоном и Пхеньяном был поставлен на паузу.