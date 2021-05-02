В Совфеде назвали заявления G7 о России несерьезными

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал последние заявления Группы семи (G7). Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб предложил Группе семи (G7) вместе бороться с «российской пропагандой». Он заявил, что страны G7 рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов реагирования для противодействия «российской пропаганде и дезинформации». По его словам, Россия и Китай «пытаются сеять недоверие» в медийном пространстве в отношении стран Запада, например, распространяя дезинформацию о вакцинах от коронавируса и о вмешательстве в выборы.

Сенатор заявил, что «большая семерка» превратилась в «застойную» организацию, которая, в отличие от G20, «сама давно не решает».

Как отметил Джабаров, такие «заявления и планы больше делаются на публику».

По его словам, Москва никак не будет реагировать на данную инициативу британского внешнеполитического ведомства. Сенатор указал, что призывы Лондона к противодействию РФ «превратились давно» в общепринятую практику, на которую российская сторона не реагирует.