Лидер Ирана счел слова Зарифа о Сулеймани и России недопустимыми

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил высказался по поводу скандала с утечкой разговора министра иностранных дел республики Мохаммада Джавада Зарифа. Его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что «нигде в мире» МИД не определяет внешнеполитический курс, которому будет следовать страна. «Однако есть высшее руководство, которое определяет внешнюю политику, а МИД лишь является исполнителем», — сказал Хаменеи.

Политик считает, что главную роль в том, чтобы Иран мог вести независимую от западных стран внешнюю политику, сыграл именно Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Он отметил, что заявления ряда чиновников о КСИР и генерале Касеме Сулеймани «поражают и огорчают». Хаменеи указал, что такие высказывания вторят «враждебным заявлениям» США, что недопустимо.

Ранее Зариф извинился за свои слова о Сулеймани и России.

До этого в СМИ появились публикации с фрагментом записи разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом, который состоялся еще в марте. Во время беседы Зариф раскритиковал решение Сулеймани разрешить российским военным самолетам пролететь над Ираном для бомбардировки Сирии. По его словам, генерал также якобы работал вместе с Москвой над саботажем сделки по ядерной программе Ирана. Глава внешнеполитического ведомства считает, что Россия не хочет, чтобы соглашение было успешным. Он считает, что российская сторона «приложила все усилия» для создания препятствий договору.

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа.