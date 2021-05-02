Западные СМИ предрекли США катастрофу из-за высказываний Байдена в адрес Путина

Недружественные заявления Джозефа Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым станет для США катастрофой. Об этом пишет National Interest.

Издание отмечает, что подобными словами Байден сделал «последнее предупреждение» президенту РФ Владимиру Путину. Отмечается, что в случае обострения отношений США придется «воевать на два фронта» и с Россией, и с Китаем.

«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», — говорится в сообщении.

Ранее бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что Байден «брякнул, не подумав», когда утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей российского лидера Владимира Путина.

17 марта в интервью ABC News американский глава Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент России ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.