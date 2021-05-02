В МВД Белоруссии раскрыли подробности дела о госперевороте

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ рассказал подробности планов группы заговорщиков, обвиняемых в подготовке военного переворота и покушении на президента республики Александра Лукашенко.

Он считает, что эти люди «не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой». Карпенков назвал их «мелкими мошенниками» и «крадунами». По его словам, каждый из них хочет внести свое предложение, свою тему, чтобы эта тема получила финансирование.

Он заявил, что их целью было «перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать», после чего «поделить» эти деньги.

Он также подчеркнул, что белорусские власти не допустят госпереворота.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его словам, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.