Глава делегации России в Вене: у США есть месяц на раздумья по ДОН

У Соединенных Штатов есть месяц «на раздумья» относительно Договора по открытому небу (ДОН), заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в письменном комментарии изданию «Известия».

«У США пока есть месяц на раздумья. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет. Мы открыты к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами-участниками», – подчеркнул Гаврилов.

При этом глава делегации напомнил, что внутригосударственные процедур по выходу России из соглашения ориентировочно должны завершиться к маю. После завершения этих процедур начнется шестимесячный срок, предшествующий фактическому выходу российской стороны из договора.

Ранее Гаврилов заявлял, что Договор по открытому небу приближается к развалу.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из ДОН.