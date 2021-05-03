Премьер Чехии заявил, что убедил главу минюста в одной версии взрывов во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами в Врбетице. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы сошлись в том, что актуально существует только одна версия», – рассказал премьер.

Ранее стало известно, что Бабиш вызвал к себе главу минюста страны Марию Бенешову после ее слов о том, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.