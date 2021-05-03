Глава Госдепа прибыл в Лондон на встречу глав МИД G7

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Лондон на первую за два года очную встречу министров иностранных дел стран-членов «Группы семи» (G7). Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Приземлился в Лондоне и рад, что посольство США в Великобритании меня встречает. Прошло восемь лет с тех пор, как Великобритания, наш незаменимый союзник, в последний раз принимала саммит G7. Хорошо вновь быть среди партнеров и союзников на этих переговорах», – написал глава Госдепа.

С 3 по 5 мая в Лондоне пройдет первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7. В ней примут участие главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. Также мероприятие посетят глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб рассказал, что представители стран G7 рассмотрят возможность создания механизма быстрого реагирования «для противодействия российской пропаганде и дезинформации». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила, что Москву в распространении пропаганды обвиняют те, кто сам ей активно занимаются.