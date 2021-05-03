США исключили заинтересованность в военной конфронтации с Китаем

Военная конфронтация противоречит интересам и Соединенных Штатов, и Китая, уверен американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об это он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Я думаю, что это глубоко противоречит интересам как Китая, так и Соединенных Штатов – достичь этой точки [военной конфронтации] или даже двигаться в этом направлении», – отметил глава Госдепа.

Он также подчеркнул, что цель американской стороны заключает не в сдерживании Китая, а в защите «основанного на правилах порядка», которому Пекин «бросает вызов».

«[Китай – это] единственная страна в мире, у которой есть военный, экономический, дипломатический потенциал, чтобы подорвать или бросить вызов основанному на правилах порядку, о котором мы так сильно заботимся и который полны решимости защищать», – заявил Блинкен.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И напомнил США о нарушении мирового порядка Вашингтоном. Он также обратился к американской словами «демократия — не Coca Cola».