Захарова заявила о готовности России обсуждать с США стратегическую стабильность

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности, но не будет договариваться без учета своих интересов, передает РИА «Новости».

При этом она отметила, что пока не понятно какой позиции придерживается администрация Джо Байдена по различным аспектам контроля над вооружениями, включая противоракетную проблематику.

«Договариваться о чем-либо без встречного учета наших интересов и озабоченностей, в том числе в сфере ПРО, мы не станем», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия будет действовать в соответствии с «поставленной президентом Российской Федерации задачей по обеспечению бесконфликтного сосуществования посредством поддержания баланса сил и стратегической стабильности».

Ранее представитель американской администрации заявила, что США стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции в качестве единственного инструмента выстраивания диалога с Россией.