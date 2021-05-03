И.о. премьер-министра Армении привился от коронавируса

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вместе с женой Анной Акопян привились против COVID-19. Об этом сообщается на странице политика в Facebook.

«Сегодня мы с Анной получили прививку, чтобы защититься от коронавируса. Призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и привиться», — написал и.о. премьера в социальной сети.

Кроме того. Пашинян уточнил, что, возможно, во второй половине 2021 года ведущие страны начнут вводить ограничения на въезд для людей, которые еще не вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Ранее Пашинян решил выдвинуть свою кандидатуру на досрочных выборах премьера. В воскресенье, 25 апреля, он объявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов в Армении.

Кроме того, сообщалось, что Армения закупит миллион доз «Спутника V». Министр здравоохранения страны Анаит Аванесян подчеркнула, что Ереван рассчитывает привить 20% населения до конца года.