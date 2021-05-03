Глава ДНР сравнил деятельность Порошенко и Зеленского на посту президента Украины

Шансов у предыдущего президента Украины Петра Порошенко выиграть президентские выборы сейчас больше, чем у действующего главы государства Владимира Зеленского. Таким мнением поделился глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА «Новости».

«У него нет шансов... Он свой электорат потерял, на чужом ничего не добился и ничего не мог бы добиться», — высказал свое отношение к Зеленскому Пушилин.

По его словам, для населения Донбасса, не участвующего в выборах Украины, фигуры Порошенко и Зеленского имеют одинаковое значение.

«Вот он пытается делать то, что делал Порошенко. Только делает это менее профессионально. Он пытается где-то быть похожим на Порошенко — ну, а зачем?», — отметил глава самопровозглашенной ДНР.

Как уточнил Пушилин, у Порошенко в настоящий момент больше шансов стать следующим президентом. Однако этот сценарий, по его словам. ничем хорошим для Донбасса не обернется.

Петр Порошенко находился на посту президента Украины с 2014 по 2019. На смену ему пришел Владимир Зеленский.

Ранее глава ДНР оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины.