Тетенькина назначили заместителем главы Минприроды России

Дмитрия Тетенькина назначили заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Официальный документ разместили на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Тетенькина Дмитрия Дмитриевича заместителем министра природных ресурсов и экологии России», — следует из распоряжения, подписанного премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

До этого Тетенькин трудился на посту генерального директора «Корпорации развития Дальнего Востока». До прихода туда он работал в министерстве России по развитию Дальнего Востока и Арктики в качестве советника. По первому образованию он инженер-строитель по специальности промышленное и гражданское строительство, по второму — юрист.

Ранее замглавы Рослесхоза Александр Агафонов ушел со своего поста. На своем посту чиновник координировал работу агентства по борьбе лесными пожарами на территориях регионов, организовывал координацию работы сил и средств тушения лесных пожаров.

Кроме того, Мишустин сменил главу Ростехнадзора Алексея Алешина.