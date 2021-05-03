В Армении парламент не избрал Пашиняна премьером

Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Об этом пишет РИА «Новости».

На специальном заседании 75 парламентариев воздержались от голосования, один проголосовал за, трое против.

Это нужно, чтобы распустить Национальное собрание — механизм может быть запущен после отставки главы Кабмина. Парламент будет распущен, если за две недели он дважды откажется избирать премьера. Для этого правящая фракция «Мой шаг» дважды вынесет на рассмотрение кандидатуру Пашиняна и отклонит ее.

До этого стало известно, когда парламент Армении выберет нового премьера.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения досрочных парламентских выборов в стране. Также политик сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера от правящей партии «Гражданский договор».