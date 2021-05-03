Президент Польши назвал РФ «врагом свободы»

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Дне конституции страны, напомнил о событиях 1792 года и назвал Россию «врагом свободы». Об этом пишет РИА «Новости».

В Польше отмечается 230-летие первой конституции. На мероприятие приглашены лидеры Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам польского главы государства, в конституции был прописан девиз: Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа. Дуда подчеркнул, что этот посыл «стал навсегда огромным сокровищем нашего исторического наследия», а также фундаментом всех демократий в мире.

«Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия», — сказал президент.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что отношения Москвы и Варшавы находятся на самом низком уровне со времен Второй мировой войны.

По его словам, главная проблема заключается в том, что польское государство целенаправленно ведет дело к разрушению отношений двух стран, их сотрудничества во многих областях и связей.