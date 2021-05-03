Слуцкий рассказал о «ковидном занавесе» между Россией и ЕС

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что предложение Евросоюза разрешать въезд на свою территорию вакцинированным одобренными Брюсселем препаратами может способствовать установлению «ковидного занавеса». Об этом пишет РИА «Новости».

«Если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период», — сказал Слуцкий.

По его словам, жесткий список одобренных вакцин является элементом манипулирования, чтобы продвигать препараты.

«Такая фармцензура. Но пока рано делать выводы», — сказал политик.

Ранее Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.