Блинкен назвал тему возможных переговоров Путина и Байдена

Президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет обсудить нормализацию российско-американских отношений. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА «Новости».

Блинкен подчеркнул, что Байден всегда заявлял, что США будут отвечать на агрессивные и безрассудные действия России.

«Но мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — сказал он.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.