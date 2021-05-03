МИД Британии оценил возможность улучшения отношений с Россией

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном оценил возможность улучшения отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«С точки зрения Соединенного Королевства, дверь для позитивных отношений [с Россией] и дипломатии для нас всегда остается открытой. Я думаю, что эту позицию разделяют и многие страны НАТО, однако поведение России должно измениться», — заявил Рааб на полях встречи министров иностранных дел Группы семи в Лондоне.

Первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7 проходит в Лондоне с 3 по 5 мая. В ней принимают участие главы МИД Британии, США, Германии, Франции, Канады, Италии и Японии. Мероприятие также посетят глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Южной Кореи, Индии, ЮАР и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб рассказал, что представители стран G7 рассмотрят возможность создания механизма быстрого реагирования «для противодействия российской пропаганде и дезинформации». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила, что Москву в распространении пропаганды обвиняют те, кто сам ей активно занимается.