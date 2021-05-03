Пушков жестко ответил на слова Блинкена о встрече Байдена и Путина

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил перспективы обсуждения стабилизации отношений между Москвой и Вашингтоном в рамках переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сенатор написал в своем Telegram.

«Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию. Если на основе сохранения и расширения санкций США против России, то стабилизации не будет, ибо каждый новый раунд санкций - это мощный удар по стабильности отношений», - подчеркнул Пушков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен Б заявил, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет обсудить нормализацию российско-американских отношений.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.