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Новости политики

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Захарова рассказала о сценарии отключения России от SWIFT

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Россия работает над минимизацией ущерба в случае отключения от международных финансовых инструментов, но пока сценарий отключения от системы межбанковских платежей SWIFT считается гипотетическим. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет RT.

«Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», — сказала Захарова.

Дипломат заявила, что «Система передачи финансовых сообщений» Центробанка может стать альтернативным инструментом, в настоящий момент ведутся переговоры ее интеграции с иностранными аналогами, например, китайскими CUP и CIPS, европейской SEPA, иранской SEPAM.

Накануне Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

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