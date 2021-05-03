США увеличили лимит на прием беженцев

Президент США Джо Байден объявил, что в текущем финансовом году страна примет 62,5 тысячи беженцев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня я объявляю о пересмотре ежегодного лимита на прием беженцев в США до 62,5 тысячи в этом финансовом году. Это сотрет исторически низкий минимум в 15 тысяч, установленный предыдущей администрацией», — сказал Байден.

По его словам, ранее установленные цифры не отражали ценности США, где приветствуют и поддерживают беженцев. Президент подчеркнул, что цифрой остаются 125 тысяч, которые он намерен достичь в следующем финансовом году.

Ранее США выделили $86 млн, чтобы разместить мигрантов в отелях.

Деньги предназначены для мигрантов, которые пересекли американо-мексиканскую границу. Реализовывать программу будет некоммерческая организация Endeavors. По информации СМИ, отели находятся в приграничных районах в Аризоне и Техасе.

Издание утверждает, что служба не может справиться с растущим числом мигрантов. Отмечается, что отели в отличие от традиционных центров разрешения меньше следят за правилами безопасности.