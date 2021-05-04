Exit-poll: «Зеленые» в Германии лидируют на предстоящих выборах

За пять месяцев до начала общенациональных выборов в Германии по данным 6 из 10 exit-poll, партия «Союз 90 / Зеленые» лидирует, обгоняя правящий «Христианско-демократический союз» нынешнего федерального канцлера Ангелы Меркель, сообщает The Guardian.

Большинство исследователей общественного мнения, в том числе Pollytix Strategic Research, ставит «зеленых» на лидирующую позицию в предвыборной гонке впервые с июня 2019. Издание отмечает, что в Германии, в отличии от Франции и Италии, правящая партия «ХДС» остается на лидирующих позициях после начала пандемии, однако их поддержка также, позволив «зеленым» набрать 27% голосов.

Возможный кандидат на должность федерального канцлера от «зеленых» Анналена Бербок после предстоящих выборов может оказаться в благоприятной ситуации с возможностью выбирать, с кем заключить коалицию для лидерства в Бундестаге.

Ранее выступающая против «Северного потока — 2» партия «зеленых» стала самой популярной в Германии.