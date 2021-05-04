Лукашенко пригрозил ЕС проблемами из-за санкций в отношении Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в том случае, если в ЕС хотят проблем на фоне санкций против Минска, то они могут быть. Об этом белорусский глава заявил во время встречи с премьером страны Романом Головченко, видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко попросил премьер-министра подготовить информацию о крупных проектах и предприятиях Евросоюза в республике.

«Просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет», — подчеркнул президент Белоруссии.

При этом Лукашенко отметил, что без ответа никакие действия ЕС не останутся.

Ранее Белоруссия ввела ответные санкции против Запада. В частности, в данный список попали товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf.

Кроме того, 30 марта Лукашенко подписал указ «О применении специальных мер», предусматривающий введение ограничений против стран, которые ранее наложили санкции на белорусские физлица и организации.