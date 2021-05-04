Казахстан приостановил безвизовый режим для 54 стран

Правительство Казахстана до конца приостановило безвизовый режим для граждан 54 стран. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МИД республики.

«В рамках усилий по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране правительство Республики Казахстан приняло решение о продлении срока приостановления одностороннего безвизового режима для граждан 54 государств мира по 31 декабря 2021 года включительно», — говорится в заявлении.

Изначально решение распространялось на 57 стран и действовало до 1 мая текущего года. Въезд теперь разрешен из Турции, ОАЭ и Южной Кореи. Пресечение границы по-прежнему запрещено для Австралии, США, Австрии, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Вьетнама, ФРГ, Греции, Дании, Новой Зеландии, Японии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Индонезии, Италии, Канады, Катара, Кипра, Колумбии, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Венгрии, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, Словакии, Словении, Таиланда, Великобритании, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

В Казахстане коронавирусом заразились 383 164 человека, скончались 3 352 пациента.

Ранее Турция ужесточила ограничения, связанные с пандемией коронавируса.