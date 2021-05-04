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Французский МИД вызвал российского посла

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МИД Франции вызвал российского посла Алексея Мешкова из-за санкций Кремля против европейских граждан. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц», — приводятся слова представителя французского МИД.

По его словам, меры будут способствовать усилению напряженности в отношениях Евросоюза и России.

«Это сообщение было передано в понедельник, 3 мая, послу Российской Федерации господину Алексею Мешкову», — сказали в ведомстве.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что саммит ЕС в конце мая рассмотрит возможные меры в отношении России.

По его словам, Франция «намерена придерживаться твердой линии на саммите ЕС, в котором примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон и на котором будут рассматриваться все возможные варианты действий».

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