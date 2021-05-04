Блинкен считает, что встреча Путина и Байдена была бы полезна обеим странам

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пошла бы на пользу обеим странам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА «Новости».

«Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также заявил, что Вашингтон не ищет обострения отношений с Москвой, но сохраняет за собой право отвечать на действия России.

Ранее Блинкен также называл тему возможных переговоров Путина и Байдена.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.