Климкин рассказал, как «давить» на Россию для «возвращения» Крыма

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что при помощи вопроса дефицита воды в Крыму на Россию можно «давить» с целью вернуть Крым. Об этом пишет «Обозреватель».

«Вопрос воды в Крым — это средство реально давить на Россию в вопросе «деоккупации», — сказал дипломат.

Климкин считает, что если Украина возобновит подачу воды в Крым, то страна фактически признает регион частью РФ.

Он сравнил эту ситуацию с присоединением прибалтийских государств к СССР в 1939 — 1940 годах.

«То есть формально «непризнание оккупации», но все остальное работает», — сказал он.

Как сообщалось, на восстановление водоснабжения в Крыму выделено 3,3 млрд. Эти средства пойдут на геологоразведку, бурение скважин, ремонт водоводов. Региональные власти также готовы потратиться на обеспечение водой жителей Крыма и приехавших на отдых россиян. Но к пляжному сезону крымские курорты, скорее всего, подойдут с нехваткой питьевой воды, поскольку новые проекты по ее добыче не могут быть реализованы за считанные недели.

Сейчас многие жители Крыма и предприятия региона получают воду из артезианских скважин, из местных источников. Проблема водоснабжения решается частично за счет водохранилищ естественного наполнения. Но из-за прошлогодней засухи водохранилища обмелели, и теперь многие населенные пункты Крыма получают воду в ограниченном режиме. Графики почасовой подачи воды действуют в Симферополе, Ялте и Алуште.