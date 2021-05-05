В Госдуме сочли «хайпом» план Климкина по «возвращению» Крыма

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек счел «хайпом» заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвавшего водную блокаду Крыма способом давления на Россию для «возвращения» полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове», – подчеркнул российский парламентарий.

Он отметил, что постоянные планы Климкина по «возвращения» Крыма не приносят результата. Кроме того, депутат добавил, что природный фактор поспособствовал наполнению крымских водохранилищ.

Ранее бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что водная блокада Крыма является «средством реально давить на Россию в вопросе «деоккупации».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.