Блинкен призвал заставить Россию соблюдать международные обязательства

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен считает, что на Россию нужно оказывать давление, чтобы она выполняла свои международные обязательствах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву соблюдать свои международные обязательства», – написал глава американского Госдепартамента.

Ранее Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден на встрече с лидером России Владимиром Путиным хочет обсудить нормализацию российско-американских отношений. По его словам, возможная встреча глав государств пошла бы на пользу обеим странам.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.