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Новости политики

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Главы МИД стран G7 потратили полтора часа на обсуждение России

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Министры иностранных дел стран, входящих в Группу семи (G7), в ходе встречи потратили полтора часа на обсуждение России. Об этом рассказал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, его слова приводятся на сайте ведомства.

На обсуждение России было потрачено в три раза больше времени, чем на вопросы, связанные с Афганистаном, Сирией, Ливией и Мьянмой по отдельности, следует из заявления.

«Мы начали в 8.45 утра и провели полуторачасовое обсуждение Китая, затем были небольшие 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; 1 час и 30 минут [говорили] о России, включая вопросы Украины и Белоруссии, 30 минут [лилась дискуссия] по Афганистану, и на этом заседание министров завершилось», – рассказал представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи глав МИД стран G7 глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили отношения с Россией.

С 3 по 5 мая в Лондоне проходит первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7. В ней принимают участие главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. Также на мероприятии присутствуют глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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