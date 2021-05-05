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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский

Украинский эксперт назвал страх Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский боится «улицы» и из-за этого больше прислушивается к мнению радикалов, чем к своим избирателям, считает украинский эксперт Валентин Землянский. Его слова приводит РИА «Новости».

«Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него», – выразил свое мнение эксперт.

По его словам, из-за своего страха глава государства слушает радикалов, «выходящих с файерами под офис президента». При этом Землянский подчеркнул, что не процветающее государство нельзя построить, слушая «окрики улицы».

20 марта текущего года на Украине прошел митинг, участники которого выступили в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко, осужденного за похищение человека. В ходе мероприятия митингующие подожгли файеры и забросали здание офиса президента страны петардами и взрывпакетами.

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